Il 25 aprile si svolge un’escursione archeologica presso gli scavi di Siponto, organizzata dall’associazione ArcheoSipontum. La Pro Loco di Manfredonia invita i visitatori a partecipare a una giornata dedicata alla scoperta dei resti storici, in un ambiente che combina natura e cultura. L’evento, aperto al pubblico, si inserisce nell’ambito dell’Open Day promosso per far conoscere i lavori di scavo e conservazione del sito.

25 Aprile a Siponto – Scampagnata Archeologica In occasione dell’Open Day agli scavi archeologici di Siponto, promosso dall’associazione ArcheoSipontum, la Pro Loco di Manfredonia vi invita a vivere una giornata speciale all’insegna della natura, della storia e del benessere. Scampagnata Archeologica Un’esperienza immersiva nel nostro straordinario patrimonio culturale e paesaggistico. Visite guidate alla Basilica e. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 25 aprile, scampagnata archeologica a Siponto

Lecce Atalanta 0-3: al Via del Mare comoda scampagnata nerazzurraPrestazione scialba dei giallorossi che si sfaldano appena gli ospiti trovano le misure.

Domani la Lazio: 27mila presenti. Domenica 19 aprile la notturna allo Stadium. Il 25 aprile contro GaspLa festa continua al Dall’Ara, si sfiorerà il tutto esaurito, domani pomeriggio (ore 15) con la Lazio: almeno per quel che riguarda i settori...