A Bergamo si sono svolti cortei e manifestazioni con cori e slogan contro Israele, coinvolgendo la sindaca e il presidente della Provincia. Nel mirino degli interventi anche la Brigata ebraica. La manifestazione si è tenuta il 25 aprile e ha visto partecipanti che hanno espresso critiche pubbliche nei confronti di alcune realtà e figure politiche locali. La giornata si è conclusa con una serie di interventi e prese di posizione da parte degli organizzatori.

Bergamo, 26 aprile 2026 – Cori e slogan contro Israele, la sindaca Elena Carnevali e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli. Gli attivisti ProPal ieri mattina si sono presi la scena delle celebrazioni del 25 Aprile, alle quali hanno partecipato oltre 8mila persone. Tutto è iniziato alla partenza del corteo, alle 10 in piazzale Marconi, quando i gruppi ProPal hanno a più riprese chiesto "l’uscita dei sionisti dal corteo” per la presenza della Brigata ebraica tra i manifestanti. Grazie al cordone di sicurezza delle forze dell’ordine, non si sono registrati scontri tra le parti. Per evitare ulteriori tensioni, il gruppo dell’associazione Italia-Israele ha lasciato la manifestazione all’altezza del teatro Donizetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, i ProPal contro Israele e sindaco al corteo del 25 Aprile, e nel mirino finisce anche la Brigata ebraica

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