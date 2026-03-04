La Settimana del cervello | sei incontri dedicati a neuroscienze e salute mentale

A Cisternino dal 16 al 21 marzo si svolge la “Settimana del Cervello”, un evento che comprende sei incontri dedicati alle neuroscienze e alla salute mentale. Durante la settimana vengono affrontati temi legati alle ultime scoperte nel campo del cervello e alle questioni legate al benessere mentale. L’iniziativa coinvolge esperti e ricercatori che presentano le loro ricerche e approfondimenti.

CISTERNINO - Cisternino ospita, dal 16 al 21 marzo, la “Settimana del Cervello”, un ciclo di appuntamenti dedicati alla ricerca, alla salute mentale e al funzionamento del cervello. L’iniziativa propone sei incontri gratuiti aperti alla cittadinanza con esperti del settore, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi delle neuroscienze e dell’apprendimento in modo accessibile e coinvolgente. Il programma si apre il 16 marzo alle ore 18 presso il Laboratorio Urbano Jan-Net con l’incontro “Neuroscienze e apprendimento”, a cura della dott.ssa Loredana Simeone. Seguiranno poi altri incontri pomeridiani per ogni giorno della settimana.Gli eventi sono aperti a tutti ma è gradita prenotazione, che è invece necessaria per l’evento del 19 marzo “La regolazione emozionale nel bambino”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

