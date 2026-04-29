La Sagra di San Giuseppe a Torretta di Legnago

A Torretta di Legnago, frazione della pianura veronese, si prepara alla 44esima edizione della Sagra di San Giuseppe. La manifestazione, che si tiene ogni anno, coinvolge la comunità locale e prevede eventi e iniziative legate alla tradizione. La sagra si svolge nel centro del paese e richiama visitatori da diverse zone della regione. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario locale, riproposto ormai da numerosi anni.

A Torretta di Legnago, piccola frazione nel cuore della pianura veronese, la tradizione torna protagonista con la 44esima edizione della Sagra dedicata a San Giuseppe. L’appuntamento è fissato per il 30 aprile e l’1, 2 e 3 maggio 2026, quattro giorni pensati per unire convivialità, musica e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sagra e tavola di San Giuseppe a PalmariggiDomenica 15 marzo rivive a Palmariggi l'antico rito della Tavola di San Giuseppe. Leggi anche: Festa della comunità - Sagra di San Giuseppe Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Antica Sagra di San Marco e San Pietro a Trivignano; Sagra di San Marco a Celeseo di Sant'Angelo dal 17 aprile al 3 maggio 2026; La Sagra di san Marco evangelista in Borgo Venezia dal 23 al 26 aprile 2026; Tradizionale Sagra di San Marco e dei Cuchi a Canove 2026. Sagra delle Ciliegie 2026: Pietracuta pronta a quattro giorni di festaDal 29 maggio al 1° giugno torna la storica Festa dal Zarisi. Quattro giorni di musica, gastronomia e tradizione nel cuore della Valmarecchia ... altarimini.it SAN PONSO – Partita con successo e con grande partecipazione la 24° Sagra delle Rane (FOTO E VIDEO)È iniziata davvero con successo, la 24esima edizione della Sagra delle Rane di San Ponso, organizzata dalla Pro Loco del paese. Il primo fine ... obiettivonews.it SAVE THE DATE: Torna la Sagra di San Pietro! Il countdown è ufficialmente iniziato! Tra esattamente due mesi, il cuore di Praso tornerà a battere con la sua festa più amata. 26 - 27 - 28 GIUGNO 2026 Piazza di S. Pietro - PRASO (TN) Tre giorni di - facebook.com facebook