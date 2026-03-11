Sagra e tavola di San Giuseppe a Palmariggi

Domenica 15 marzo a Palmariggi si tiene la Sagra e la Tavola di San Giuseppe, un evento che celebra l'antico rito popolare dedicato al Santo Patriarca. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Anteas e dai volontari locali, che ogni anno rinnovano questa tradizione. La festa coinvolge la comunità nel rispetto di una storia radicata nel tempo, mantenendo vivo il legame con le usanze locali.

Domenica 15 marzo rivive a Palmariggi l'antico rito della Tavola di San Giuseppe. L'antico rito popolare, che unisce tradizione e devozione, in onore del Santo Patriarca si rinnova anche quest'anno, grazie all'Associazione Anteas e ai suoi volontari. In via Sant'Antonio verrà imbandita la "Taula".