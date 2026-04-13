Santopadre festa di primavera e sagra dell' asparago selvatico

A Santopadre si svolge una giornata dedicata alla Primavera e alla sagra dell'asparago selvatico. L’evento include attività legate alla natura, esposizioni di motori e momenti di degustazione di piatti locali. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge la comunità e i visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le tradizioni e i prodotti tipici del territorio. La festa si tiene nel centro del paese, attirando un pubblico vario.