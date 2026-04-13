Santopadre festa di primavera e sagra dell' asparago selvatico
A Santopadre si svolge una giornata dedicata alla Primavera e alla sagra dell'asparago selvatico. L’evento include attività legate alla natura, esposizioni di motori e momenti di degustazione di piatti locali. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge la comunità e i visitatori, offrendo un’occasione per scoprire le tradizioni e i prodotti tipici del territorio. La festa si tiene nel centro del paese, attirando un pubblico vario.
A Santopadre torna la Festa di Primavera e Sagra dell'Asparago selvatico. Una giornata tra natura, tradizione, motori e buon cibo. Appuntamento domenica 19 aprile, in piazza Marconi, da mattina e per tutto il giorno.ProgrammaRaduno di Auto SportiveUn raduno imperdibile di auto sportive e d'epoca.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio.
La sagra dell'asparago selvatico, il concerto di Paolo Buonvino e il mercatino vintage: cosa fare nel weekendUn fine settimana ricco di appuntamenti tra cultura, musica, teatro e tradizioni gastronomiche.