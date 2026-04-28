Sagra dell’asparago 2026 di Altedo | date e programma

La sagra dell’asparago di Altedo si terrà nel 2026, giunta alla sua 57esima edizione, e si svolgerà nel Comune della provincia di Bologna. La manifestazione è dedicata all’asparago verde di Altedo Igp e prevede un calendario di eventi e attività che coinvolgono produttori, ristoratori e visitatori. Le date e il programma ufficiale saranno comunicati prossimamente, offrendo una vetrina importante per i prodotti locali.

Altedo (Bologna), 28 aprile 2026 – Torna il protagonista indiscusso della Bassa: l’ asparago verde di Altedo Igp sarà al centro della 57esima edizione della sagra che lo celebra. La storica sagra di Altedo si propone come laboratorio di innovazione nella comunicazione agroalimentare con Ghino Asparaghino, la mascotte della manifestazione, basato su tecnologia IA, che diventa un assistente digitale interattivo per il pubblico, esempio concreto di come una sagra di territorio possa farsi piattaforma di promozione della Food Valley. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaquali-cibi-preferiti-classifica-98d25dfc L’asparago verde Igp di Altedo: eccellenza del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sagra dell’asparago 2026 di Altedo: date e programma Notizie correlate Leggi anche: Santopadre, festa di primavera e sagra dell'asparago selvatico Santena: parte la stagione dell'asparago e la tradizionale sagra (15-24 maggio 2026) si fa in treÈ scattato il conto alla rovescia per l’attesissima 93esima edizione della Sagra dell’Asparago di Santena, la prima con il marchio di Qualità... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa di primavera e sagra dell'asparago selvatico; Sagra asparago di Santena. 15-24 maggio 2026. Il programma; Asparago e dintorni 2026: Sagra dell'Asparago bianco a San Zeno di Cassola; A Squille torna la Sagra degli Asparagi: due weekend tra cibo, vino e musica. Sagra dell'Asparago Rosa di Mezzago 2026Monza Brianza, 28/04/2026. Dal 30 aprile al 23 maggio 2026 torna il gustoso appuntamento con la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago (Monza e Brianza), quest'anno alla sessantaseiesima edizione. La sto ... mentelocale.it Sagra dell’Asparago Rosa: a Mezzago torna l’appuntamento che celebra l’orgoglio agricolo brianzoloLa Sagra dell’Asparago Rosa torna dal 30 aprile al 23 maggio a Palazzo Archinti. Quattro weekend dedicati al prodotto simbolo di Mezzago, tra ristorante tradizionale e una nuova area bar senza prenota ... mbnews.it Cerda tra storia e tradizione siciliana . Luogo conosciuto per la storica Targa Florio e successivamente per la sagra del Carciofo selvatico , oggi metà turistica con tanti raduni d'auto e moto storiche . Reportage di Francesco Ferriolo © 2026 #cerda #targaflori - facebook.com facebook