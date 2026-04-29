Durante la semifinale di Champions League tra il Psg e il Bayern Monaco, terminata con un punteggio di 5-4, il Times ha descritto quella partita come un esempio di perché si ama il calcio. Tra i vari episodi, ha citato la rovesciata di uno dei giocatori scozzesi in una partita con la nazionale, definendola “uno dei momenti per cui amiamo il calcio”. La testata ha poi chiesto ai suoi autori di indicare altri momenti simili.

Il giornalista Kit Shepard ha inserito il gesto tecnico del centrocampista del Napoli nei momenti calcistici indimenticabili. Anche grazie a quella rovesciata, la Scozia giocherà un Mondiale dopo 28 anni. 3DTH3E4 Glasgow, UK, 22nd Feb 2026. A new mural of Scottish footballer Scott McTominay scoring his recent overhead kick goal, against Denmark in World Cup qualifiers in Nov? 2025, has been unveiled on a building beside the Scottish national Hampden Park stadium, in Glasgow, Scotland, 22 February 2026. Photo credit: Jeremy Sutton-Hibbert Alamy Live News. Basandosi sulla vittoria del Psg 5-4 in semifinale di Champions contro il Bayern Monaco, il Times l’ha definita una “partita che ci ha ricordato perché amiamo il calcio” e ha chiamato a rapporto i suoi autori per nominare un momento o un match che ha fatto pensare loro questo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La rovesciata di McTominay con la Scozia, per il Times è “uno dei momenti per cui amiamo il calcio”

Gol in rovesciata di Scott McTominay - Scozia vs Danimarca 4-2

Notizie correlate

Glasgow celebra Scott McTominay: un murale per la rovesciata che ha riportato la Scozia al MondialeSulla facciata di un edificio a pochi passi da Hampden Park è comparsa l’immagine simbolo della rinascita scozzese: la rovesciata di McTominay contro...

McTominay conquista la Scozia: è “Uomo dell’anno Atac 2025” e diventa una statuetta iconica in rovesciataIl centrocampista del Napoli Scott McTominay si prende la scena anche lontano dal campo, ricevendo un prestigioso riconoscimento in patria.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Napoli blinda la Champions: Cremonese dominata e travolta 4-0; Hojlund, McTominay e Alission, il Napoli ricomincia da 3; Le pagelle degli arbitri: Sozza 5,5, a Milan-Juve mancano dei cartellini. Male Massa a Verona; Vittoria in goleada per il Napoli sulla Cremonese.

McTominay e Paz, sfida Champions tra i simboli di Napoli e ComoSono i centrocampisti che hanno segnato di più in A senza rigori ed entrambi sono centrali nei meccanismi di Conte e Cesc ... corrieredellosport.it

McTominay eroe in Scozia, la rovesciata con la Danimarca diventa un murales: le immaginiCi sono gol che entrano nella storia del calcio per la loro bellezza e la loro difficoltà, poi ci sono quelli che vi entrano per l’importanza della posta in palio quando sono stati realizzati. E ... tuttomercatoweb.com

Corre ovunque. Segna da ovunque. Scott McTominay non è solo un centrocampista. È il piano A, il piano B… e spesso pure il piano C del Napoli. Sotto punta, mezzala, centravanti improvvisato: cambia posizione, non cambia impatto. Quando serve davvero… - facebook.com facebook

. @sscnapoli, Conte: "Le prestazioni di Alisson e Gutierrez sono state importanti. McTominay In quella posizione può entrare in area a fari spenti" x.com