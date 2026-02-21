Glasgow celebra Scott McTominay | un murale per la rovesciata che ha riportato la Scozia al Mondiale
Un murale raffigura Scott McTominay, celebrando il suo gol decisivo contro la Danimarca che ha portato la Scozia al Mondiale. L’opera è apparsa su un edificio vicino a Hampden Park, proprio dove il giocatore ha realizzato la rovesciata vincente. La scena cattura il momento chiave della qualificazione, attirando l’attenzione dei passanti. Il murale testimonia l’entusiasmo per il risultato sportivo e l’orgoglio nazionale. La città mostra così il suo sostegno alla nazionale scozzese.
Sulla facciata di un edificio a pochi passi da Hampden Park è comparsa l’immagine simbolo della rinascita scozzese: la rovesciata di McTominay contro la Danimarca. Un’opera monumentale che celebra il ritorno della nazionale alla fase finale della Coppa del Mondo dopo 28 anni di attesa. Lo scrive The Scottish Sun “L’opera è stata realizzata dal collettivo Global Street Art in collaborazione con la Scottish Football Association e Adidas. C attura l’attimo esatto in cui il centrocampista si libra in aria, sospeso tra coordinazione e istinto, prima di colpire il pallone. Un’immagine potente, ispirata allo scatto del fotografo Ross MacDonald. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
La rovesciata "mondiale" di McTominay diventa arte: murale di 10 metri a GlasgowScott McTominay ha segnato una rovesciata che ha fatto il giro del mondo e ha aiutato la Scozia a qualificarsi per il Mondiale.
McTominay diventa Arte: la sua rovesciata esposta al Museo Nazionale tra i Re di ScoziaNel cuore della Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo, tra i ritratti storici, è esposta un'opera insolita: la rovesciata di Scott McTominay, calciatore scozzese.
