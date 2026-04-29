Buoni libro oltre 22 milioni ai Comuni | platea più ampia per le famiglie

La Regione siciliana ha approvato il piano di riparto delle risorse per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 20252026. Sono stati destinati oltre 22 milioni di euro ai Comuni, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e garantire il diritto allo studio. La decisione riguarda un’ampia platea di studenti e famiglie, con un incremento rispetto agli anni precedenti.

Oltre 22 milioni di euro per sostenere le famiglie e garantire il diritto allo studio. La Regione siciliana ha approvato il piano di riparto delle risorse destinate ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 20252026, ampliando allo stesso tempo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Più tempo scuola e servizi per le famiglie: 2 milioni di euro ai ComuniPiù servizi per studenti e famiglie, con l’obiettivo di allungare il tempo scuola e rendere più gestibile la quotidianità. Mascali, al via la distribuzione dei buoni libro per le scuole medie: 370 cedole alle famiglieProsegue l’impegno del Comune di Mascali a sostegno del diritto allo studio e delle famiglie del territorio. Contenuti di approfondimento Si parla di: Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante fa tappa a Varese. Buoni libro, oltre 22 milioni ai Comuni: platea più ampia per le famiglieNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... agrigentonotizie.it Ottaviano, buoni libro distribuiti in anticipo: accolte oltre mille domandeAnche quest’anno le famiglie di Ottaviano aventi diritto hanno ricevuto via email o sms il codice da utilizzare direttamente nelle cartolibrerie convenzionate per l’acquisto dei testi scolastici. La ... ilmattino.it