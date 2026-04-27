Nel bilancio del 2025, Kimbo ha registrato un fatturato superiore ai 300 milioni di euro, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. L'azienda ha attribuito questo risultato a scelte strategiche e a un impegno costante nel lavoro quotidiano. La comunicazione ufficiale evidenzia che i numeri non sono casuali, ma frutto di decisioni mirate e di un impegno continuo da parte di tutti gli addetti.

“I risultati che abbiamo ottenuto non sono frutto del caso ma di scelte coraggiose, di tanto lavoro e soprattutto dell'impegno quotidiano di una squadra che non si è mai tirata indietro” - ribadisce La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Kimbo chiude il bilancio 2025. Superata la soglia dei 300 milioni di euro.

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