Comunicato Stampa | Kimbo chiude il bilancio 2025 Superata la soglia dei 300 milioni di euro
Nel bilancio del 2025, Kimbo ha registrato un fatturato superiore ai 300 milioni di euro, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. L'azienda ha attribuito questo risultato a scelte strategiche e a un impegno costante nel lavoro quotidiano. La comunicazione ufficiale evidenzia che i numeri non sono casuali, ma frutto di decisioni mirate e di un impegno continuo da parte di tutti gli addetti.
“I risultati che abbiamo ottenuto non sono frutto del caso ma di scelte coraggiose, di tanto lavoro e soprattutto dell'impegno quotidiano di una squadra che non si è mai tirata indietro” - ribadisce La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa.🔗 Leggi su Iltempo.it
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