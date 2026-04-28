Durante la visita ufficiale negli Stati Uniti, la regina Camilla ha indossato una spilla con due bandiere, simbolo dell’amicizia tra i due paesi. Per il primo giorno a Washington, ha scelto di portare un gioiello realizzato nel 1957 per la regina Elisabetta, in occasione della sua prima visita di stato negli Stati Uniti. La scelta del cimelio ha attirato l’attenzione sull’attenzione ai dettagli e ai simboli della storia reale.

Il viaggio di re Carlo e consorte era stato pianificato da tempo, ben prima che le relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti si irrigidissero a causa delle tensioni internazionali e il conflitto in Medio Oriente a cui si è aggiunto l'attentato a Donald Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Una visita di stato annunciata da Buckingham Palace come «un'opportunità per riconoscere la storia condivisa delle nostre due nazioni, l'ampiezza delle relazioni economiche, di sicurezza e culturali che si sono sviluppate da allora e i profondi legami tra i popoli che uniscono le comunità». Insomma, il monarca, stimato da Trump, è chiamato a fare un raffinato lavoro di diplomazia per ricucire i rapporti un po' sfilacciati tra i due paesi «amici».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Camilla per la storica visita dei reali britannici negli Stati Uniti tira fuori dallo scrigno una spilla con due bandiere, che racconta l'amicizia tra i due paesi

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