Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti e sono atterrati alla Joint Base Andrews, nel Maryland. La visita di Stato dei reali britannici negli Stati Uniti è iniziata con questo arrivo. Nei prossimi giorni, i due si recheranno in diverse località per incontri ufficiali e cerimonie. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale per i rapporti tra i due paesi.

Re Carlo e la regina Camilla sono atterrati alla Joint Base Andrews, nel Maryland. Prende il via la visita di Stato dei reali britannici negli Stati Uniti. Ad attenderli sulla pista della base aerea l’ambasciatrice Monica Crowley, capo del Protocollo degli Stati Uniti, e l’ambasciatore britannico negli Usa, Christian Turner. La visita di Carlo e della regina Camilla comprende una cena di stato alla Casa Bianca e un discorso al Congresso. Visiteranno anche il memoriale dell’11 settembre a New York e parteciperanno a una festa in Virginia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stati Uniti, l’arrivo di Re Carlo e la regina Camilla per una visita di Stato

FULL ROYAL ARRIVAL: Britain's King Charles & Queen Camilla Land in US for Historic State Visit |AC1E

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