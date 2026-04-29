La rassegna Animaphix Memorie Audiovisive a Bagheria tre giorni di proiezioni e incontri con attori e registi
Dal 6 all’8 maggio, a Bagheria si svolge la rassegna Animaphix Memorie Audiovisive, un evento di tre giorni che si tiene presso il Cinema Excelsior e il Cinema Capitol Multisala. La manifestazione prevede proiezioni di film e incontri con attori e registi, inseriti nel progetto educativo dedicato al cinema e alle immagini. La rassegna si svolge nella città siciliana, coinvolgendo il pubblico locale e gli appassionati di cinema.
Dal 6 all’8 maggio, il Cinema Excelsior e il Cinema Capitol Multisala ospitano a Bagheria la rassegna cinematografica del progetto educativo di cinema e immagine Animaphix Memorie Audiovisive. Il progetto, che nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 ha interessato 12 plessi scolastici di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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