La rassegna Animaphix Memorie Audiovisive a Bagheria tre giorni di proiezioni e incontri con attori e registi

Dal 6 all’8 maggio, a Bagheria si svolge la rassegna Animaphix Memorie Audiovisive, un evento di tre giorni che si tiene presso il Cinema Excelsior e il Cinema Capitol Multisala. La manifestazione prevede proiezioni di film e incontri con attori e registi, inseriti nel progetto educativo dedicato al cinema e alle immagini. La rassegna si svolge nella città siciliana, coinvolgendo il pubblico locale e gli appassionati di cinema.