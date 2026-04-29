La rafia strutturata | l’intreccio vacanziero che profuma di mare

La rafia strutturata è un materiale utilizzato spesso per creare accessori e decorazioni con un aspetto naturale e vacanziero. La sua lavorazione prevede l’intreccio di fibre naturali, che ricordano ambienti marittimi e atmosfere estive. Questo materiale viene scelto per la sua resistenza e il suo aspetto estetico che richiama il mare e la natura, rendendolo popolare in prodotti di moda e arredamento stagionali.

Life&People.it L’eleganza si nasconde spesso nella capacità di domare la natura, imponendole la disciplina razionale della forma. Niente incarna questo concetto meglio dell’evoluzione vissuta di recente dalla borsa rafia, un tempo relegata a capiente ma disordinato contenitore vacanziero. Riscrivendo la storia di questo accessorio, nato come semplice cesto contadino e poi elevato a vezzo vacanziero, il presente sceglie per la sua struttura un rigore tipico dell’alta selleria. L ‘intreccio organico incontra infatti la matematica dei volumi, trasformandosi in una working bag dalle linee taglienti, ibridata con pellami strutturati e hardware metallico ed industriale.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - La rafia strutturata: l’intreccio vacanziero che profuma di mare Notizie correlate Borse in rafia: la rivoluzione chic che conquista le cittàLe passerelle della stagione Primavera-Estate 2026 sanciscono un mutamento radicale nel settore degli accessori: la borsa in rafia abbandona... Mercato Inter, che intreccio con la Roma! Per un nerazzurro che va, un giallorosso che viene: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, si avviano i primi intrecci con la Roma: sul tavolo non c’è solo Manu Koné.