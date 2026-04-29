Una psichiatra del tribunale si oppone al ricongiungimento dei Trevallion, sostenendo che la famiglia del bosco non sia compatibile con le valutazioni cliniche. La stessa professionista riceve il supporto di una psicologa che sui social ha espresso giudizi negativi nei confronti della famiglia interessata. La decisione di separare i Trevallion viene così confermata, nonostante le richieste di riunificazione avanzate da altri soggetti coinvolti.

Spesso si trova nell’orrore una perfida ironia. In questo caso sta nel fatto che nella perizia firmata dalla psichiatra Simona Ceccoli - incaricata dal Tribunale dei minori dell’Aquila di valutare la famiglia nel bosco - si rimproveri ai genitori, Nathan e Catherine Trevallion, di essere troppo rigidi e poco disponibili a cambiare le loro idee in base al pensiero altrui. Di Nathan si dice adesso per esempio che «ribadisce fortemente la sua idea di vivere con la famiglia in modo isolato proprio per non confrontarsi con persone che potrebbero avere idee diverse dalle loro, e considerate pericolose». Più o meno lo stesso si afferma di Catherine. Ebbene, è piuttosto curioso che ai genitori Trevallion venga rinfacciata una chiusura che è decisamente minore di quella dimostrata dalle istituzioni italiane negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La psichiatra prevenuta tiene i Trevallion ancora divisi

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