La partita tra la squadra ospite e il Frosinone si è conclusa con una prestazione difensiva efficace, limitando gli attacchi avversari. La squadra avversaria ha tentato solo quattro tiri in porta, nonostante sia il secondo miglior attacco del campionato di Serie B. La prestazione ha mantenuto in vita le speranze di partecipare ai play-off, secondo le dichiarazioni dell’allenatore.

La Carrarese a Frosinone ha subito solo 4 tiri in porta limitando tantissimo il secondo miglior attacco della serie B. La difesa azzurra ha annullato Raimondo costringendo alla sostituzione i temuti Ghedjemis e Kvernadze eppure il risultato di 3 a 0 alla fine è inclemente. Filippo Oliana, che ha guidato la retroguardia marmifera, ha provato a farsene una ragione. Dietro siete stati bravi ma non è bastato. Quanto è grande il rammarico? "Il risultato è determinato da tanti fattori. Da un punto di vista strettamente di tattica difensiva possiamo essere soddisfatti ma nell’arco della partita ha pesato molto l’episodio. Va dato merito a loro di esserselo creato mentre a nostro demerito c’è il fatto di non essere riusciti ad indirizzare gli episodi avuti a favore".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oliana tiene concentrata la Carrarese: "Play-off? Possiamo ancora dire la nostra"

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