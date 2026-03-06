Famiglia nel bosco ancora divisa da un’ordinanza l’appello dello psichiatra Cantelmi

Lo psichiatra Tonino Cantelmi, membro del team di consulenti dei legali dei coniugi Trevallion, ha manifestato sgomento e incredulità dopo aver appreso della recente ordinanza emessa dal Tribunale dei minori dell’Aquila. La decisione giudiziaria mantiene ancora divisa la famiglia nel bosco, suscitando forte reazione tra coloro coinvolti. Cantelmi ha commentato la situazione senza approfondire cause o motivazioni.

E’ “sgomento e incredulo” lo psichiatra Tonino Cantelmi, professore dell’Università Gregoriana nel team dei consulenti dei legali dei coniugi Trevallion, alla notizia della nuova ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila. “Un’o rdinanza che va sospesa subit o”, dice a LaSalute di LaPresse. L’ordinanza e il futuro della famiglia nel bosco. Nel provvedimento si stabilisce che Catherine Birmingham – la ‘mamma del bosco’ di Palmoli – non potrà più restare nella casa famiglia di Vasto dove si trovava insieme ai suoi tre figli. “Questa ordinanza viene emessa durante una perizia di cui critichiamo fortemente la metodologia, affidata a una psichiatra che di giorno lavora in una struttura per anziani e non si occupa di minori e a una ausiliaria che non ha competenze sui minori, come dichiara sul suo stesso sito”, attacca Cantelmi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

