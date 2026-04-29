Leocadia ordina di isolare completamente Angela, vietando qualsiasi aiuto. La ragazza resta senza protezione mentre Martina decide di intervenire di nascosto per salvarla dalla situazione critica. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia minaccia di licenziare Curro e vieta i soccorsi, ma Martina decide di sfidarla per aiutare Angela.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 30 aprile: Martina sfida Leocadia e soccorre Angela di nascosto

Notizie correlate

La Promessa anticipazioni 29 aprile: Angela si accampa nei giardini e sfida LeocadiaÈ guerra aperta tra Angela e la madre: la ragazza è pronta a tutto pur di non partire; intanto Adriano gela Lisandro rifiutando il titolo nobiliare,...

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 25 aprile al 1 maggio: Leocadia tenta di allontanare Angela, Manuel e Tono sospettosiSarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La Promessa, cosa succede nella puntata del 30 aprile: anticipazioni; La promessa, le anticipazioni della settimana (27 aprile-2 maggio): Angela dichiara guerra a Leocadia; La Promessa, anticipazioni 26 aprile - 2 maggio 2026: Angela sfida Leocadia; La Promessa, anticipazioni delle puntate dal 27 aprile al 2 maggio.

La Promessa anticipazioni 30 aprile: Martina sfida Leocadia e soccorre Angela di nascostoLeocadia ordina di isolare completamente Angela, vietando qualsiasi aiuto. La ragazza resta senza protezione mentre Martina decide di intervenire di nascosto per salvarla dalla situazione critica. movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 30 aprile 2026: Martina rischia grosso, Leocadia si infurierà!Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 30 aprile 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

«Non ho intenzione di lasciare la tenuta, né ora né mai. » Angela è decisa a non cedere, nemmeno davanti alla pressione di sua madre Leocadia. La situazione si fa tesa nella puntata de La Promessa in onda il 30 aprile 2026: Leocadia cerca in tutti i modi di i - facebook.com facebook