La Promessa anticipazioni 29 aprile | Angela si accampa nei giardini e sfida Leocadia

Il 29 aprile si preannunciano nuovi sviluppi nella soap opera, con Angela che si accampa nei giardini per opporsi alla partenza e sfidare la madre. Nel frattempo, Adriano comunica a Lisandro di aver rifiutato il titolo nobiliare, una scelta che crea problemi anche a Alonso. La situazione tra i personaggi si fa sempre più tesa, con eventi che continuano a influenzare le dinamiche tra le famiglie coinvolte.

È guerra aperta tra Angela e la madre: la ragazza è pronta a tutto pur di non partire; intanto Adriano gela Lisandro rifiutando il titolo nobiliare, una decisione che finisce per mettere in difficoltà anche Alonso. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela sfida il freddo e la fame per amore di Curro, intanto, Adriano gela il Duca Lisandro rifiutando il prestigioso titolo nobiliare.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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