Droga nascosta nei bagni e nel perimetro della scuola sequestro durante i controlli dell' unità cinofila

Durante un controllo dell’unità cinofila, gli agenti hanno scoperto sostanze stupefacenti nascoste nei bagni e nel perimetro esterno di una scuola. I cani hanno fiutato le tracce di droga tra i sanitari e in punti strategici all’esterno, dove alcuni tentavano di nascondere la merce per evitare i controlli. La polizia ha sequestrato diverse dosi e sta indagando sui responsabili.

Marco Donnarumma (Assessore alla Sicurezza): "Scuole sicure" si conferma efficace e necessario per garantire ambienti scolastici tutelati e liberi da pericoli" Droga nascosta tra i sanitari dei bagni e mimetizzata nel perimetro esterno dell'edificio, nel tentativo di sfuggire ai controlli. È quanto emerso nei giorni scorsi in un istituto scolastico di Mirandola, dove l'Unità Cinofila della Polizia Locale ha effettuato un'attività di ispezione mirata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti tra i banchi. L'operazione rientra nel progetto "Scuole più sicure", un'iniziativa strutturata che vede la collaborazione tra il Comando e le istituzioni scolastiche per tutelare gli studenti.

La Polizia Locale di Castiglion Fiorentino ha avviato un'operazione antidroga con l'aiuto dell'Unità Cinofila di Prato.

Durante un'operazione di controllo antidroga a Castiglion Fiorentino, i carabinieri con l'aiuto dell'unità cinofila di Prato hanno perlustrato alcuni luoghi frequentati dai giovani.

