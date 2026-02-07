Droga nascosta nei bagni e nel perimetro della scuola sequestro durante i controlli dell' unità cinofila

Da modenatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo dell’unità cinofila, gli agenti hanno scoperto sostanze stupefacenti nascoste nei bagni e nel perimetro esterno di una scuola. I cani hanno fiutato le tracce di droga tra i sanitari e in punti strategici all’esterno, dove alcuni tentavano di nascondere la merce per evitare i controlli. La polizia ha sequestrato diverse dosi e sta indagando sui responsabili.

Marco Donnarumma (Assessore alla Sicurezza): "Scuole sicure” si conferma efficace e necessario per garantire ambienti scolastici tutelati e liberi da pericoli" Droga nascosta tra i sanitari dei bagni e mimetizzata nel perimetro esterno dell'edificio, nel tentativo di sfuggire ai controlli. È quanto emerso nei giorni scorsi in un istituto scolastico di Mirandola, dove l’Unità Cinofila della Polizia Locale ha effettuato un’attività di ispezione mirata alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti tra i banchi. L'operazione rientra nel progetto "Scuole più sicure", un'iniziativa strutturata che vede la collaborazione tra il Comando e le istituzioni scolastiche per tutelare gli studenti.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Droga Scuola

Polizia Locale e Unità Cinofila di Prato impegnate nei controlli antidroga a Castiglion Fiorentino

La Polizia Locale di Castiglion Fiorentino ha avviato un’operazione antidroga con l’aiuto dell’Unità Cinofila di Prato.

Controlli antidroga con l'aiuto dell'unità cinofila: un minore denunciato per spaccio

Durante un’operazione di controllo antidroga a Castiglion Fiorentino, i carabinieri con l’aiuto dell’unità cinofila di Prato hanno perlustrato alcuni luoghi frequentati dai giovani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Droga Scuola

Argomenti discussi: Controlli con i cani antidroga fuori dall'istituto Fermi di Arona; Controlli della Polizia in una scuola a Battipaglia, sequestrati hashish e un coltello. Denunciato un giovane; Gioia Tauro (RC): maxi sequestro di droga e materiale esplosivo. Scoperta una stanza segreta nascosta dietro il bagno; Droga e coltello sequestrati in una scuola superiore di Battipaglia: tre studenti nei guai.

Droga e coltello sequestrati in una scuola superiore di Battipaglia: tre studenti nei guaiBattipaglia  – Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per garantire ambienti scolastici protetti e contrastare il fenomeno dello spaccio e del ... cronachedellacampania.it

droga nascosta nei bagniDroga e coltelli nascosti negli zaini e nei bagni di una scuola: tre studenti nei guaiLo studente in possessore del coltello è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre i due giovani trovati in possesso dello stupefacente ... salernotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.