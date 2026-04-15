Porta la droga in carcere nascosta nei tappi degli evidenziatori | arrestato assistente capo della penitenziaria

Un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. L’uomo è accusato di aver tentato di introdurre droga all’interno della struttura, nascondendola nei tappi di evidenziatori. L’operazione di polizia ha portato al suo fermo, nell’ambito di un’indagine in corso.

Un assistente capo della polizia penitenziaria, in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere, è finito agli arresti domiciliari per aver tentato di introdurre droga all’interno della casa di reclusione Francesco Uccella.La droga nascosta negli evidenziatoriAd arrestarlo sono stati i suoi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Faceva entrare telefoni e droga in carcere: arrestato agente della polizia penitenziaria di CosenzaUn agente della penitenziaria di Cosenza è finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione. Leggi anche: Sorpreso a lanciare droga e telefonini nel carcere: arrestato dalla polizia penitenziaria Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Avvocato porta droga ai suoi clienti detenuti e finisce a sua volta in cella: Mi hanno minacciato; Avvocato arrestato mentre consegnava panetti di fumo ai detenuti in carcere, blitz in sala colloqui; Droga a domicilio a Pomezia: nell'agenda i segreti dei clienti del pusher arrestato; Spaccio porta a porta: trovato con droga, soldi e l’agenda con la contabilità dei clienti. Nasconde 200 grammi di droga nel porta oggetti dello scooter, arrestatoAveva creato uno scompartimento specifico per nascondere la droga nel vano porta oggetti del suo scooter ed eludere, in questo modo, i possibili controlli. Lo stratagemma ideato da un catanese di 28 a ... grandangoloagrigento.it Cane poliziotto trova droga nascosta in uno scooter, un arresto a CataniaCATANIA (ITALPRESS) - Aveva creato uno scompartimento per nascondere la droga nel vano porta oggetti del suo scooter. Lo stratagemma ideato da un catanese ... italpress.com Ogni autunno qualcuno bussava alla porta, smontava il tuo materasso e lo ricostruiva da zero. Non era un evento straordinario. Era manutenzione ordinaria — come oggi portare la macchina dal meccanico. Era il materassaio ambulante. E fino agli anni '60, in - facebook.com facebook Campagna referendum Renzi. Porta a porta del 23 - 11 - 2016 con Matteo Renzi Presidente del Consiglio e Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia. x.com