La Polstrada nel nome di Stefano | Sacrificò la sua vita per gli altri

Una cerimonia ha ricordato Stefano Biondi, poliziotto deceduto in servizio. La Polizia stradale ha dichiarato che Stefano ha sacrificato la vita per aiutare gli altri. La frase “la Polizia stradale sarà sempre con Stefano” è stata pronunciata nel corso dell’evento commemorativo. La cerimonia ha visto la partecipazione di colleghi e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno reso omaggio alla memoria di Biondi.

La Polizia stradale sarà sempre con Stefano Biondi e Stefano Biondi sarà sempre con la Polizia stradale. Come un legame indissolubile che nemmeno la morte potrà mai spezzare. Perché la casa della Sezione (di Bologna e dell’Emilia-Romagna) da ieri porta il nome dell’assistente Stefano Biondi, medaglia d’oro al valor civile, ucciso in servizio a soli 27 anni: quel 20 aprile 2004, il poliziotto della Stradale di Modena nord fu travolto lungo l’A1, all’altezza di Reggio Emilia, nel tentativo di fermare il veicolo su cui due narcotrafficanti stavano scappando dopo una rapina. A lui è intitolata la caserma di via Bovi Campeggi, con una targa che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Polstrada nel nome di Stefano: "Sacrificò la sua vita per gli altri" Notizie correlate Vittime della mafia, il corteo nazionale. Meloni: “Grazie a chi sacrificò la vita per gli altri”In occasione del 21 marzo, la politica si unisce con un unico scopo: ricordare le vittime innocenti delle mafie. Leggi anche: Stefano De Martino vende la sua barca “Santiago”: nuovo nome e nuovi proprietari (video) Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Polstrada nel nome di Stefano: Sacrificò la sua vita per gli altri; Il sacrificio di Stefano: la caserma della stradale porterà il suo nome; La caserma della PolStrada regionale intitolata all'agente Stefano Biondi; Omaggio al poliziotto cervese ucciso dai narcotrafficanti: la caserma della stradale di Bologna intitolata a Stefano Biondi. La caserma della Polstrada di Bologna intitolata a Stefano Biondi, ucciso a Reggio nel 2004. VIDEOBOLOGNA – La caserma di via Bovi Campeggi a Bologna dove hanno sede il compartimento polizia stradale per l’Emilia-Romagna e la sezione polizia stradale di Bologna, è stata intitolata alla memoria del ... reggionline.com La Polstrada di Mese e la Postale di Sondrio sono a rischio: l’allarme del sindacatoC’è penuria di personale, ma Cristiano Ambrosini non ci sta: Sono uffici fondamentali per la sicurezza della provincia ... msn.com LA POLSTRADA SVENTA IL FURTO DAL CAMION NELL'AREA DI SERVIZIO. DUE GLI ARRESTATI VERONA. Erano da poco passate le 3.30 di domenica 26 aprile e la polstrada stava percorrendo la A4 in direzione Milano, quando è entrata nell'area di parc - facebook.com facebook