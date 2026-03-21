Vittime della mafia il corteo nazionale Meloni | Grazie a chi sacrificò la vita per gli altri

In occasione del 21 marzo, si è svolto un corteo nazionale dedicato alle vittime innocenti delle mafie, coinvolgendo rappresentanti politici e cittadini. La premier ha espresso gratitudine a chi ha sacrificato la vita per gli altri durante l’evento. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone che hanno voluto rendere omaggio alle vittime di criminalità organizzata.

In occasione del 21 marzo, la politica si unisce con un unico scopo: ricordare le vittime innocenti delle mafie. La Russa e Fontana lanciano messaggi importanti e Elly Schlein è scesa in piazza a Torino. Anche Giorgia Meloni commemora chi "è morto per salvare gli altri" ”Cento passi da casa nostra, cento passi”. È questo il verso che oggi riecheggia per Torino in occasione del corteo dedicato allaGiornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime della mafia. Oggi, 21 marzo, non esiste fazione politica,tutti sono impegnati in ricordo di chi è morto per mano della mafia. Molti i messaggi dal mondo della politica via X. Tra questi,Ignazio La Russa, presidente del Senato ha scritto: “Nel giorno dedicato alla memoria delle vittime delle mafie,rendiamo omaggio a chi ha perso la vita per aver scelto la strada della legalità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vittime della mafia, il corteo nazionale. Meloni: “Grazie a chi sacrificò la vita per gli altri” Articoli correlati Vittime della mafia, il corteo nazionale e il ricordo della politicaIn occasione del 21 marzo, la politica si unisce con un unico scopo: ricordare le vittime innocenti delle mafie. La vicepresidente della Regione Diop al convegno per la giornata nazionale in memoria delle vittime della mafiaFIRENZE – “La Memoria delle vittime delle mafie non è una parola astratta, ma è un atto fondamentale per costruire anticorpi diffusi contro la... Approfondimenti e contenuti su Vittime della Temi più discussi: Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 2026; 21 marzo, a Torino tutto pronto per la giornata in memoria delle vittime di mafia; La giornata per le vittime della mafia: sabato 21 in marcia con don Ciotti, Affamati di giustizia; Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Giornata per le vittime innocenti delle mafie, oltre 20mila in piazza a TorinoDopo aver sfilato per le vie del centro il corteo ha fatto il suo ingresso a piazza Vittorio dove sul palco sono stati letti i nomi delle vittime ... adnkronos.com Giornata della memoria delle vittime di mafia, Foggia a Torino con Libera: Scegliamo da che parte stareAnche il Comune di Foggia ha preso parte oggi, 21 marzo, alla 31ª Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo ... immediato.net RTP Messina. . Cittadinanzattiva Sicilia insieme al Kiwanis Club Antonello da Messina hanno organizzato un momento di riflessione in occasione della XXXI Giornata della Memoria edell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sono stati letti i n facebook #Meloni: le vittime della #mafia sono eroi, non dimentichiamo e portiamo avanti la loro opera x.com