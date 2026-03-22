La vittima è un uomo di 53 anni che lavorava nella polizia di frontiera, mentre altre due persone sono rimaste ferite nello scontro sulla provinciale tra Bari e Modugno Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 110, nel tratto che collega Bari a Modugno, nei pressi dello stadio San Nicola. A perdere la vita è stato un poliziotto fuori servizio che viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata. Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclista si è scontrato violentemente con un’auto della Polizia. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo all’uomo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bari, scontro tra moto e auto della polizia: morto un agente fuori servizio

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