La Serie B ricorda Piermario Morosini morto a Pescara 14 anni fa

Quattordici anni dopo la sua morte a Pescara, il nome di Piermario Morosini viene ancora ricordato nella Serie B. La sua scomparsa, avvenuta durante una partita, è rimasta impressa nella memoria di molti, e il suo ricordo viene mantenuto vivo attraverso cerimonie e iniziative sportive. La sua storia continua a essere un punto di riferimento per il calcio e per chi ha vissuto quel momento.