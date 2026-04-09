La Serie B ricorda Piermario Morosini morto a Pescara 14 anni fa
Quattordici anni dopo la sua morte a Pescara, il nome di Piermario Morosini viene ancora ricordato nella Serie B. La sua scomparsa, avvenuta durante una partita, è rimasta impressa nella memoria di molti, e il suo ricordo viene mantenuto vivo attraverso cerimonie e iniziative sportive. La sua storia continua a essere un punto di riferimento per il calcio e per chi ha vissuto quel momento.
Passano gli anni ma il dolore non passa. E il ricordo di “Moro”, come lo chiamavano tutti, non passa. La Lega Serie B si schiera al fianco di Live Charity, ente no-profit impegnato in progetti benefici di varia natura, e della famiglia Morosini per commemorare Piermario Morosini, calciatore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Si parla di: Lega Serie B e Live Charity ricordano Piermario Morosini.
La Lega Serie B ricorda Morosini: all'asta le maglie per l'acquisto di defibrillatoriLa Lega Serie B e Live Charity, ente no profit impegnato in progetti benefici di varia natura, onorano la famiglia Morosini per commemorare Piermario Morosini, calciatore scomparso improvvisamente il. tuttojuve.com
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