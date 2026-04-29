La Polizia intensifica le verifiche | 101 armi ritirate in provincia di Bergamo
Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche sul territorio, portando al ritiro di 101 armi in provincia di Bergamo. Dall’inizio dell’anno, sono state emesse 69 diffide a soggetti coinvolti nelle verifiche. Le armi sequestrate saranno successivamente distrutte, secondo le procedure previste. Le operazioni di controllo continuano per garantire la sicurezza pubblica.
I CONTROLLI. Dall’inizio del 2026 diffidati 69 soggetti e ritirate 101 armi, destinate alla distruzione. Emerse irregolarità nella custodia e nei requisiti, con 6 denunce, 8 ritiri cautelari e diversi provvedimenti su licenze, a tutela della sicurezza pubblica. Proseguono e si intensificano i controlli della Polizia di Stato sul rispetto degli obblighi previsti per i detentori di armi. L’attività, condotta dalla Questura di Bergamo su tutto il territorio provinciale, punta in particolare a verificare la presentazione quinquennale del certificato medico di idoneità psico-fisica. Dal 1° gennaio 2026 sono stati 69 i soggetti formalmente diffidati a presentare la certificazione sanitaria prevista dalla normativa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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