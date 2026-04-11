Polizia | 143 arresti 69 stranieri espulsi e 74 armi ritirate in un anno

In un anno, le forze di polizia della provincia hanno arrestato 143 persone, di cui 69 straniere sono state espulse. Sono state ritirate 74 armi e sono stati effettuati numerosi controlli sul territorio. Questi dati vengono presentati in occasione del 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato, evidenziando l’attività svolta nel territorio locale.

Numeri e riflessioni per raccontare un anno di intensa attività a Viterbo e provincia, in occasione del 174esimo anniversario della fondazione della polizia di stato. Il questore Luigi Silipo ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nei 12 mesi del 2025, definendo quello appena trascorso un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it In cinque giorni la polizia controlla quasi mille persone: arresti, denunce e 4 stranieri espulsiIl bilancio della Questura di Parma in occasione delle festività pasquali, eseguite le ordinanze di custodia in carcere per un 39enne e un 30enne che... Danimarca, la stretta sugli stranieri: "Espulsi anche con condanna a 1 anno"Come annunciato nei giorni scorsi, la Danimarca è passata ai fatti, inasprendo le politiche sull'immigrazione: espulsione automatica per chi viene... Polizia locale, più arresti e meno incidentiLa Polizia locale incrementa l’impegno sul versante della lotta alla criminalità ed il Comune investe sulle dotazioni per rendere più efficiente il servizio. Sono questi i principali elementi che ... ilrestodelcarlino.it Droga, vasta operazione della polizia in tutta Italia: due arresti anche a RietiRIETI - Vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province contro la criminalità diffusa. 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa kg 1.400 di droga. Controlli anche a Rieti con due ... ilmessaggero.it