Confindustria | Se la guerra si prolunga fino all’estate rischio crisi energetica più grave della storia

Nelle audizioni davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica, un rappresentante di Confindustria ha dichiarato che una prosecuzione del conflitto fino all’estate potrebbe provocare una crisi energetica più grave di tutte le precedenti. L’associazione ha inoltre richiesto uno scostamento di bilancio per sostenere le imprese con aiuti proporzionati e ha chiesto la proroga delle accise.

«Se finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita» ma se la guerra si prolungasse fino all’estate ci sarebbe il rischio di incorrere nella crisi energetica più grave della storia, «la più grave crisi energetica della storia con impatti sistemici». Lo ha sottolineato il direttore del Centro Studi di Confindustria, Alessandro Fontana, nel corso di un’audizione alle commissioni bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza Pubblica. «La nostra principale vulnerabilità è l’energia e resterà tale per altri anni: è importante adesso - visto che è la seconda volta che accade in pochi anni -...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Confindustria: «Se la guerra si prolunga fino all’estate rischio crisi energetica più grave della storia» Notizie correlate Iran, Confindustria avverte: “Se guerra continua, rischiamo la più grave crisi energetica della storia”Secondo le stime della confederazione degli industriai, infatti, ''se la guerra finisse oggi, gli impatti potrebbero essere gestibili'' e la mancata... Confindustria: con guerra lunga crisi energetica più grave della storia«Se finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita» ma «con una guerra lunga, che arrivi a fine anno,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Iran, Confindustria: se guerra dura per 2026 recessione certa; La guerra si paga: i numeri choc di Confindustria; Confindustria: peggiora lo scenario, shock energetico già in atto; Iran, Orsini (Confindustria): Se la guerra arriva a fine 2026, la recessione è quasi certa. Confindustria, con guerra lunga rischiamo più grave crisi energetica della storiaSe la guerra finisse oggi l'impatto della guerra varrebbe 0,1-0,3 punti percentuali di mancata crescita. (ANSA) ... ansa.it Confindustria non scherza: Rischiamo la più grave crisi energetica della storiaSe la guerra in Medio Oriente finisse oggi, l’impatto della guerra varrebbe tra 0,1 e 0,3 punti percentuali di mancata crescita. Con una guerra lunga potremmo trovarci nella più grave crisi energetic ... affaritaliani.it Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/dfp-confin… #Confindustria #energia #guerra #IlSole24Ore x.com Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/dfp-confindustria-rischio-piu-grave-crisi-energetica-storia-AI1bKdjC #Confindustria #energia #guerra #IlSole24Ore - facebook.com facebook