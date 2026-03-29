Si profila la più grande crisi energetica della storia

Si avvicina quella che potrebbe diventare la più grave crisi energetica della storia. In un clima di tensione internazionale, l’Iran ha minacciato di reagire con azioni militari nel caso di un possibile attacco di terra condotto dagli Stati Uniti. La situazione ha generato preoccupazioni a livello globale, con ripercussioni sui mercati energetici e sulle relazioni tra le potenze coinvolte.

Il caos regna sovrano. Mentre Trump avrebbe rinviato qualsiasi attacco contro le infrastrutture energetiche iraniane, Israele avrebbe appena bombardato un impianto siderurgico iraniano e, in conseguenza, l’Iran ha emesso avvisi urgenti di evacuazione per i principali stabilimenti siderurgici della regione, dichiarandoli obiettivi militari imminenti. Sull’altro fronte l’Ucraina sembra aver preso di mira la capacità di esportazione della Russia. Ha bombardato porti e raffinerie nel Mar Baltico. Oggi, tenendo conto di interruzioni, guasti agli oleodotti e sequestri di petroliere, il 40% circa della capacità di esportazione di petrolio è fuori uso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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