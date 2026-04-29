A Gualdo Tadino, i lavori per la piscina sono stati rimandati a maggio, suscitando preoccupazione tra i gruppi di minoranza. Secondo le forze politiche di Rifare Gualdo e Forza Italia, questa decisione rischia di prolungare i tempi di apertura della struttura, lasciando la comunità senza la possibilità di usufruire della piscina durante l’estate e l’inverno prossimi. La situazione è stata commentata ufficialmente dai rappresentanti delle minoranze.

GUALDO TADINO – "Rischiamo un’estate e un altro inverno senza piscina". La preoccupazione è stata ufficializzata dai gruppi consiliari di minoranza, Rifare Gualdo e Forza Italia. "A pochi mesi dall’estate – affermano – la situazione della piscina comunale continua a presentare elementi di forte incertezza. L’Amministrazione ha comunicato, anche attraverso un recente incontro pubblico, il posticipo dell’avvio dei lavori alla fine di maggio, ma resta indefinito quanto dureranno questi interventi e, soprattutto, quando l’impianto potrà essere effettivamente riaperto e restituito alla piena fruizione dei cittadini". La struttura sportiva e turistica ha presentato problemi; ed i lavori devono riprendere.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piscina "fantasma". Lavori rinviati a maggio

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