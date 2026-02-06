Caltanissetta | apertura piscina 2 maggio incontri Commissioni con assessore e direttore lavori

A Caltanissetta si lavora per aprire la piscina comunale il 2 maggio. Questa settimana, le commissioni hanno incontrato l’assessore e il direttore dei lavori per fare il punto sulla situazione. La struttura è quasi pronta e si spera che tutto sia in ordine per rispettare la data annunciata.

**Caltanissetta, la piscina comunale aprirà il 2 maggio: incontro tra commissioni, assessore e direttore dei lavori** A Caltanissetta, la piscina comunale, in fase avanzata di completamento, aprirà ufficialmente il 2 maggio 2026. Lo ha confermato l’ingegnere Michele Scarpulla, direttore dei lavori in corso d’opera, durante un incontro con le commissioni consiliari II e V, in cui sono intervenuti anche l’assessore ai lavori pubblici, Calogero Adornetto, e i presidenti delle commissioni, l’architetto Fabrizio di Dio e la dott.ssa Alessandra Longo. Il gruppo ha richiesto informazioni precise sull’avanzamento delle operazioni, per assicurarsi che la data prevista fosse rispettata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caltanissetta Piscina

Prosegue senza sosta l’avanzamento del cantiere per la nuova struttura piscina.

Il Dossier Sanità di Fico in Campania analizza gli incontri con direzioni, ospedali e Asl.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Caltanissetta Piscina

Caltanissetta, confermata apertura della piscine per il 2 maggio: incontro tra commissioni, assessori e direttore dei lavoriLa II e V commissione consiliare hanno incontrato L’ing. Michele Scarpulla, direttore dei lavori in corso d’opera nella piscina comunale di Caltanissetta per conoscere e approfondire l’andamento dello ... ilfattonisseno.it

Mabitus Abbigliamento. . Caltanissetta, è arrivato il momento che stavate aspettando Venerdì 16 gennaio alle ore 9:30 inauguriamo ufficialmente il nostro nuovo store. Per celebrare questa nuova apertura, dal 16 al 21 gennaio puoi partecipare all’estrazione facebook