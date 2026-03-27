La società ha deciso di posticipare ogni decisione sui rinnovi contrattuali dei giocatori fino alla fine del campionato. Nessuna trattativa è attualmente in corso, e le discussioni saranno avviate solo dopo la conclusione delle partite ufficiali. La scelta riguarda l’intero gruppo di calciatori sotto contratto, con l’obiettivo di valutare meglio la situazione una volta terminata la stagione in corso.

Nessuna distrazione, tutto rinviato a fine campionato: la Lazio sceglie di rimandare ogni discorso relativo ai rinnovi di contratto dell'attuale gruppo di Sarri. E sono tanti i giocatori interessati, ce ne sono tre a scadenza giugno e altri nove nel 2027. In dodici restano in lista d'attesa, qualcuno contento perché vuole scappare da Roma, altri preoccupati del loro futuro ma la decisione del ds Fabiani, condivisa col presidente Lotito è questa. Prima bisognerà capire come finirà questa stagione, è chiaro che la possibile ma molto complicata vittoria in Coppa Italia e conseguente ingresso In Europa League può cambiare la strategia di base. Così come le ultime otto partite di campionato devono confermare il trend di marzo per evitare una possibile epurazione in caso di bassa posizione di classifica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lazio, rinnovi di contratto rinviati a fine maggio

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