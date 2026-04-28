Piattaforma Angela Angelina il sindaco | Troppo vicina alla costa va chiusa
Il sindaco di Ravenna ha annunciato l’intenzione di chiudere la piattaforma Eni Angela Angelina, situata di fronte alla costa. Attualmente, si sta lavorando per impedire il rinnovo della convenzione con il ministero dell’Ambiente, che potrebbe prolungare l’attività della piattaforma. La decisione nasce dalla considerazione che la piattaforma si trovi troppo vicina alla linea di costa.
C'è l'impegno per chiudere la piattaforma Eni Angela Angelina di fronte alla costa di Ravenna e per scongiurare il rinnovo della convenzione da parte del ministero dell'Ambiente. Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni conferma l'impegno preso nel programma di mandato, rispondendo questo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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