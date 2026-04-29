La passerella della Chanel Cruise 2027 si è distinta per un’immagine destinata a restare | una modella incinta che sfila con naturalezza

Durante la sfilata Cruise 2027 di Chanel, una modella ha attraversato la passerella indossando un crop top che metteva in evidenza la sua gravidanza. La sua presenza ha attirato l’attenzione, offrendo un’immagine di naturalezza e autenticità. La scena ha rappresentato un momento di rottura rispetto ai tradizionali standard di eleganza in passerella, lasciando un segno visibile e immediato.

La passerella della Chanel Cruise 2027 si è distinta per un’immagine destinata a restare: Kaya Wilkins, modella con crop top che mostra la silhouette della gravidanza, che sfila con naturalezza ridefinendo i codici della femminilità in passerella. Un gesto che, pur apparendo nuovo, affonda le sue radici nella storia stessa della maison. Non è infatti la prima volta che Chanel accoglie la maternità come elemento narrativo: già nella Haute Couture 20142015 la modella Ashleigh Good, vestita da sposa con pancione al settimo mese, avanzava con solennità accompagnata da Karl Lagerfeld, trasformando la gravidanza in un’icona di eleganza quasi rituale.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La passerella della Chanel Cruise 2027 si è distinta per un’immagine destinata a restare: una modella incinta che sfila con naturalezza Notizie correlate Chanel sfila a Biarritz e il beauty look Cruise ricorda il mare, tra make up naturale e capelli bagnati dalla salsedine. Ode ad un'eleganza minimal chicEra il 1915 quando Coco Chanel sbarcava a Biarritz con la sua prima maison couture. Chi è Kaya Wilkins, la modella che ha sfilato nella sfilata di Chanel in gravidanza?A differenza di Bhavitha Mandava, Kaya Wilkins è di casa tra le grandi maison del lusso: modella americano-norvegese, ha già posato per campagne... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Come si porta il vero lusso in vacanza: la sfilata acquatica di Chanel a Biarritz; La prima sfilata Chanel Cruise di Matthieu Blazy va in scena a Biarritz; La prima sfilata Cruise di Matthieu Blazy per Chanel è tutta (ma proprio tutta) una questione di borse; Le borse di paglia Chanel Cruise 2026 2027 evocano lo spirito boho-chic della ragazza di Biarritz. Sfilata Chanel Cruise 2026-27 a Biarritz: torna il mare in passerellaChanel Cruise sfila a Biarritz per la collezione 2026-27. Il direttore creativo Blazy sceglie di rendere omaggio a Coco Chanel. mam-e.it Chanel Cruise 2026/27: La Vendetta del Nero e il Nuovo Folklore di Blazy a BiarritzAnalisi della sfilata Chanel Cruise 2026/27: Matthieu Blazy reinventa il tubino nero e il workwear francese a Biarritz, tra libertà e rivoluzione sociale. style.corriere.it Le LenaMiu in ben due reel su @LOfficielItalia su Instagram! LENAMIU AT CHANEL CRUISE #LenaMiuxChanelCruise x.com Chanel Cruise 2027 designed by Matthieu Blazy Fashion Show in Biarritz. - facebook.com facebook