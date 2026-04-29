Chi è Kaya Wilkins la modella che ha sfilato nella sfilata di Chanel in gravidanza?

Kaya Wilkins ha partecipato alla sfilata di Chanel della collezione Croisière 2026 mentre era in gravidanza. Oltre a essere modella, è anche un’attrice e cantante nota nel suo settore. La sua presenza sulla passerella è stata notata perché ha sfilato con il pancione evidente, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. La modella ha già lavorato per altri grandi marchi e ha una carriera nel mondo dello spettacolo.

A differenza di Bhavitha Mandava, Kaya Wilkins è di casa tra le grandi maison del lusso: modella americano-norvegese, ha già posato per campagne pubblicitarie di Calvin Klein e Bottega Veneta – nel 2019, quando Matthieu Blazy era ancora alla guida creativa della maison -– ed è finita sulla copertina di Vogue Ukraine nel 2020 e di M Le magazine du Monde. Eppure, quando si è raccontata a Vogue, Kaya Wilkins ha ammesso di essere rimasta sorpresa: «Ho ricevuto la chiamata solo pochi giorni fa e mi ha colta piuttosto alla sprovvista, perché sono al quinto mese di gravidanza». Sorpresa anche perché Wilkins sembrava aver messo da parte la moda per dedicarsi ad altro.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chi è Kaya Wilkins, la modella che ha sfilato nella sfilata di Chanel in gravidanza? Notizie correlate La modella italiana ha aperto la sfilata di Chanel Haute Couture, riscrivendo le regole della bellezza overStephanie Cavalli – 50 asnni – ha aperto la sfilata Chanel Haute Couture, incarnando il volto di una bellezza matura che oggi trova finalmente... Leggi anche: Chi ha detto che una canottiera bianca non può essere chic? Margot Robbie sceglie la semplicità per la sfilata Chanel, dicendo definitivamente addio allo stile "Cime Tempestose".