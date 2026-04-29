Chi è Kaya Wilkins la modella che ha sfilato nella sfilata di Chanel in gravidanza?
Kaya Wilkins ha partecipato alla sfilata di Chanel della collezione Croisière 2026 mentre era in gravidanza. Oltre a essere modella, è anche un’attrice e cantante nota nel suo settore. La sua presenza sulla passerella è stata notata perché ha sfilato con il pancione evidente, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. La modella ha già lavorato per altri grandi marchi e ha una carriera nel mondo dello spettacolo.
A differenza di Bhavitha Mandava, Kaya Wilkins è di casa tra le grandi maison del lusso: modella americano-norvegese, ha già posato per campagne pubblicitarie di Calvin Klein e Bottega Veneta – nel 2019, quando Matthieu Blazy era ancora alla guida creativa della maison -– ed è finita sulla copertina di Vogue Ukraine nel 2020 e di M Le magazine du Monde. Eppure, quando si è raccontata a Vogue, Kaya Wilkins ha ammesso di essere rimasta sorpresa: «Ho ricevuto la chiamata solo pochi giorni fa e mi ha colta piuttosto alla sprovvista, perché sono al quinto mese di gravidanza». Sorpresa anche perché Wilkins sembrava aver messo da parte la moda per dedicarsi ad altro.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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