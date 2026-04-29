La partita eccezionale di Ipswich contro il Southampton è un passo nella giusta direzione afferma McKenna

Kieran McKenna ha definito il pareggio tra Ipswich Town e Southampton come una partita eccezionale, sottolineando il momento positivo della squadra. La gara si è conclusa con un risultato che avvicina l'Ipswich alla promozione automatica nel campionato. La partita ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli esperti, che hanno commentato l’andamento della squadra e la sua crescita nei recenti incontri.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Kieran McKenna ha descritto il pareggio di Ipswich Town contro il Southampton come “una partita eccezionale” mentre la sua squadra si avvicinava sempre di più alla promozione automatica dal campionato. Martedì l’Ipswich ha pareggiato 2-2 con i Saints al St. Mary’s, con il pareggio di Jack Clarke all’87° minuto che ha assicurato loro di avere il destino nelle proprie mani in vista dell’ultima giornata. Wes Burns aveva portato i Tractor Boys in vantaggio all’inizio del secondo tempo prima che Ryan Manning pareggiasse con una punizione deviata dal limite dell’area 10 minuti più tardi. Il Southampton ha poi preso il comando all’80 ‘con Cyle Larin, ma il sostituto Clarke è uscito dalla panchina per individuare brillantemente l’angolo in basso a sinistra nelle fasi finali.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La “partita eccezionale” di Ipswich contro il Southampton è un passo nella giusta direzione, afferma McKenna Notizie correlate Cisgiordania, Hamas applaude la condanna di 20 Paesi contro le misure israeliane: “Passo nella giusta direzione contro l’annessione”Dopo le recenti misure adottate da Benjamin Netanyahu per rafforzare il controllo sulla Cisgiordania, è arrivato il documento di condanna firmato da... Guterres plaude a riapertura Hormuz, un passo nella giusta direzioneIl segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, plaude all'annuncio dell'Iran della riapertura dello Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali...