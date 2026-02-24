Cisgiordania Hamas applaude la condanna di 20 Paesi contro le misure israeliane | Passo nella giusta direzione contro l’annessione

Hamas celebra la condanna di 20 nazioni alle azioni di Israele in Cisgiordania, accusando le misure di Netanyahu di aumentare le tensioni nella regione. La dichiarazione arriva poco dopo che Israele ha approvato nuove leggi di rafforzamento militare e di controllo sui territori occupati. Membri del movimento affermano che questa condanna è un passo importante contro l’annessione e le politiche di occupazione. La situazione rimane tesa e suscita diverse reazioni.

Dopo le recenti misure adottate da Benjamin Netanyahu per rafforzare il controllo sulla Cisgiordania, è arrivato il documento di condanna firmato da quasi venti Paesi. Un testo schietto e comprensibile che ha infastidito Tel Aviv mentre ha ricevuto il plauso del movimento islamista Hamas. Del resto la dichiarazione parla chiaro e non usa giri di parole. Quella di Israele, infatti, viene definita una "chiara strategia volta a modificare la situazione sul campo", trasformandosi, secondo il testo, in "un'inaccettabile annessione di fatto". I firmatari – una ventina di governi – condannano "con la massima fermezza" le nuove misure israeliane, ritenute un attacco diretto alla vitalità di uno Stato palestinese e alla prospettiva della soluzione dei due Stati che appare ormai poco più che uno sbiadito ricordo.