guterres plaude a riapertura hormuz un passo nella giusta direzione

Il segretario generale dell'Onu ha espresso soddisfazione per l'annuncio dell'Iran riguardo alla riapertura dello Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, mantenendo il cessate il fuoco in vigore. La comunicazione è arrivata in seguito alla decisione di permettere il passaggio attraverso lo stretto, considerata un passo importante da Guterres. La misura riguarda la restante durata del cessate il fuoco in atto nella regione.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, plaude all'annuncio dell'Iran della riapertura dello Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali per la restante durata del cessate il fuoco e lo considera "un passo nella giusta direzione". In una nota il portavoce, Stephane Dujarric, afferma che Guterres "continua a sostenere pienamente gli sforzi diplomatici volti a individuare un percorso pacifico per uscire dal conflitto e auspica che, insieme alla tregua, tale misura contribuisca a creare fiducia tra le parti e a rafforzare il dialogo in corso, facilitato dal Pakistan".🔗 Leggi su Lanazione.it

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