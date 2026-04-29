La parola a Podrascanin Loro sono la squadra da battere proviamo a fare l’impresa

Dopo una lunga attesa, che ha visto la semifinale della squadra contro Verona il 18 aprile e quella contro Piacenza il 12 aprile, si avvicina il momento di conoscere il risultato finale. La parola passa a Podrascanin, che si rivolge agli avversari dicendo che sono la squadra da battere e che tenteranno di compiere un’impresa. La sfida si prepara a riprendere dopo settimane di attesa.

L’attesa, proprio lunga dato che la Lube ha chiuso la semifinale contro Verona il 18 aprile e la Sir addirittura il 12 contro Piacenza, sta finalmente per terminare. Domani i vice campioni d’Italia debutteranno in finale, seconda di fila, trovando i cugini umbri dopo quattro anni dall’ultimo atto. Dopo giorni di riposo si andrà invece di corsa perché le duellanti d’Italia si sfideranno potenzialmente in 5 occasioni nell’arco di 13 giorni fino alla "bella" in programma il 12 maggio. Una rivalità sportiva che cresce di anno in anno tra club che si ritrovano spesso sotto rete negli appuntamenti che contano. Lube e Sir cane e gatto, acqua santa e diavolo, istinto e razionalità, giorno e notte.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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