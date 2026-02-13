George Russell ha dichiarato che la Red Bull domina i test pre-stagionali di Sakhir, evidenziando che la loro power unit è più potente rispetto alle altre. La scuderia anglo-australiana ha già accumulato molti dati durante le sessioni, portando avanti il lavoro iniziato a Montmelò. Le squadre hanno passato tre giorni di prove intense, concentrandosi sull’ottimizzazione delle nuove vetture per il campionato del 2026.

Si sono conclusi oggi i primi tre giorni di test pre-stagionali per il Mondiale F1 2026. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, le scuderie hanno ripreso il lavoro già svolto al Montmelò, proseguendo la raccolta dei dati e delle informazioni utili allo sviluppo delle nuove vetture. In attesa della prosecuzione dei test nella prossima settimana, il miglior tempo nel day-3 è stato fatto segnare da Andrea Kimi Antonelli. L’italiano, dopo i due giorni iniziali con poca attività, ha potuto saggiare la nuova Mercedes ed il risultato è stato il miglior crono del giorno in 1’33?669. La scuderia britannica ha poi continuato a macinare chilometri sul tracciato asiatico, alternando alla guida anche George Russell tra long run e simulazioni di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “La Red Bull è la scuderia da battere, la loro power unit è superiore”

