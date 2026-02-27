ciclismo via alla stagione juniores la vangi squadra da battere

Domenica si apre ufficialmente la stagione juniores di ciclismo con il Gran Premio Giuliano Baronti a Cerbaia. La Vangi si presenta come la squadra da tenere d’occhio, mentre le altre formazioni si preparano a sfidarsi su strada. La gara coinvolge giovani talenti che cercano di mettersi in mostra e di conquistare i primi punti della stagione. La corsa si svolge lungo un percorso misto e impegnativo.

Firenze,27 febbraio 2026 - Con il battesimo di domenica nel Gran Premio Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio (144 gli iscritti alla gara nazionale di apertura) e le altre tre gare nelle domeniche successive del mese di marzo (due a Calenzano e la terza a Massa) si alza il sipario sulla stagione 2026 degli juniores, categoria che promette sempre emozioni e interesse. In Toscana sono dieci le società che hanno allestito una formazione e la più quotata sulla carta è il Team Vangi Tommasini Il Pirata già la più forte in campo nazionale lo scorso anno con 20 vittorie e 60 piazzamenti nella Top five dal secondo al quinto posto. In questa stagione sedici gli atleti per il Team di Calenzano diretto dal direttore sportivo Matteo Berti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

