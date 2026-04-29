La Pallacanestro Codroipese compie 70 anni | il programma dei festeggiamenti

La Pallacanestro Codroipese festeggia i suoi 70 anni di attività. La società è stata fondata da gruppi di ragazzi che si allenavano sull’asfalto dietro il Duomo di Codroipo. Nel corso degli anni, ha coinvolto centinaia di giovani e famiglie, sviluppando una storia fatta di impegno, risultati sportivi e valori condivisi. Sono in programma diversi eventi per celebrare questa ricorrenza, con dettagli e date ancora da comunicare.