La Pallacanestro Codroipese compie 70 anni | il programma dei festeggiamenti
La Pallacanestro Codroipese festeggia i suoi 70 anni di attività. La società è stata fondata da gruppi di ragazzi che si allenavano sull’asfalto dietro il Duomo di Codroipo. Nel corso degli anni, ha coinvolto centinaia di giovani e famiglie, sviluppando una storia fatta di impegno, risultati sportivi e valori condivisi. Sono in programma diversi eventi per celebrare questa ricorrenza, con dettagli e date ancora da comunicare.
Nata dall’entusiasmo di gruppi di ragazzi che si allenavano sull’asfalto dietro il Duomo di Codroipo, la Pallacanestro Codroipese ha accompagnato nel tempo centinaia di giovani e famiglie, costruendo una storia fatta di impegno, risultati sportivi e valori condivisi. In questi decenni la società.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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