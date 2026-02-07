Melissa Satta compie 40 anni | le foto dei super festeggiamenti alle Maldive con il fidanzato Carlo Beretta

Melissa Satta ha appena spento 40 candeline. Le foto dei festeggiamenti alle Maldive sono state condivise sui social e mostrano lei e il fidanzato Carlo Beretta in relax, tra spiagge bianche e mare cristallino. Dopo anni di carriera come showgirl e modella, Melissa si gode questo momento speciale in un luogo da sogno.

Tra le showgirl e modelle più note in Italia c'è sicuramente Melissa Satta. Classe 1986, nata a Boston da genitori italiani emigrati in Nordamerica per lavoro, già dal 2002 inizia a fare la modella. Poi Miss Muretto, la Milano Fashion Week e da lì un susseguirsi di lavori e che l'hanno portata.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

