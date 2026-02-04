70 anni di Confagricoltura Latina i festeggiamenti partono da Berlino

Confagricoltura Latina ha iniziato i festeggiamenti per i suoi 70 anni alla fiera Fruit Logistica di Berlino. La delegazione ha dato il via alle celebrazioni ufficiali nel grande evento internazionale dedicato all’ortofrutta. È il primo passo di un programma che proseguirà con altre iniziative sul territorio.

Confagricoltura Latina compie 70 e ha deciso di dare ufficialmente il via alle iniziative per l'importante ricorrenza¹ dal contesto internazionale di Fruit Logistica, il principale appuntamento mondiale dedicato al settore ortofrutticolo. Il logo celebrativo del settantesimo anniversario è stato.

