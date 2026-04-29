Durante la Milano Design Week, uno showroom nel quartiere di Brera si trasforma in un ambiente suggestivo grazie alle creazioni dell’artista Marcantonio. Al centro dell’attenzione c’è la nuova Renault Twingo, presentata in un contesto artistico che richiama un ambiente naturale e incantato. La vettura viene inserita in questa scena come protagonista, accompagnata da installazioni che evocano uno stagno e un’atmosfera magica.

L’installazione ha un titolo già tutto un programma: The Frog Is Back. Renault la affida a Marcantonio, designer e artista italiano con un talento raro: far parlare gli oggetti con ironia e poesia, senza mai sbagliare il tono. Uno stagno nel cuore di Brera L’indirizzo è Corso Garibaldi 73, lo store rnlt –nel cuore del Fuorisalone a Brera– trasformato in qualcosa di difficile da classificare. Uno stagno, probabilmente. Un ecosistema. O semplicemente un posto dove vale la pena fermarsi. All’interno, due grandi sculture di rana –delle dimensioni di una nuova Renault Twingo– dialogano con l’auto in un confronto diretto e giocoso. Occhi rotondi come i fari full-led, guance che riprendono il paraurti, una bocca che sorride come la calandra.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La nuova Renault Twingo alla Milano Design Week: quando la rana torna a sorridere

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