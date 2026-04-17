Renault Twingo torna a Milano | arte e mobilità alla Design Week

Durante la Milano Design Week 2026, una casa automobilistica presenta il suo ritorno in città, puntando su un progetto che unisce arte e mobilità. La manifestazione si svolge in vari spazi dedicati al design e all’innovazione, attirando visitatori interessati alle ultime novità del settore. La presentazione riguarda un modello che si inserisce in un contesto di creatività e tecnologia, con attenzione anche agli aspetti estetici e funzionali.

(Adnkronos) – Renault sceglie la Milano Design Week 2026 per raccontare un ritorno che punta dritto all’immaginazione. Nel cuore di Brera, tra installazioni e sperimentazioni creative, il marchio francese porta in scena un progetto che trasforma la città in uno spazio sospeso, dove realtà e suggestione si fondono. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: offrire una nuova prospettiva sulla mobilità urbana. Protagonista di questo racconto è Renault Twingo E-Tech Electric, reinterpretata non solo come city car, ma come simbolo di leggerezza e libertà quotidiana. L’auto diventa parte integrante di un’installazione che richiama un ambiente naturale immaginario, fatto di riflessi, tonalità verdi e atmosfere oniriche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Renault Twingo, un design che colpisce: tra simpatia ed effetto nostalgiaNel panorama automobilistico contemporaneo, poche auto sanno suscitare un’emozione immediata come la Renault Twingo. Milano Design Week 2026 quattro tappe imperdibili tra materia arte e designQuando la primavera risveglia Milano, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove creatività, industria e visioni future si fondono in un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Renault Twingo E-Tech Electric: un’icona che si rinnova; Renault Twingo vs. Hyundai Inster: piccole dimensioni, grande sfida; Renault Twingo E-Tech elettrica: dimensioni, autonomia e prezzi; Domenica straordinaria da Gruppo Carmeli: scopri la Nuova Renault Twingo e le offerte degli altri brand!. Renault Twingo torna a Milano: arte e mobilità alla Design WeekRenault porta Twingo alla Milano Design Week 2026 con un’installazione tra arte, design e mobilità urbana elettrica innovativa ... adnkronos.com Renault Twingo E-Tech Electric diventa un’opera d’arte con Joshua VidesLa Renault Twingo E-Tech Electric, la nuova compatta a batteria della Losanga, torna ad assumere contorni da sketch design, con la speciale personalizzazione realizzata dall’artista americano Joshua V ... motorionline.com Prime immagini spia per la nuova citycar elettrica Dacia: piattaforma condivisa con Renault Twingo e prezzo atteso inferiore alla sorella francese Per saperne di più, vai su Automoto.it: https://www.automoto.it/elettrico/dacia-prepara-la-sua-elettrica-low-cost-a facebook Renault affida a Joshua Vides la rivisitazione della Renault Twingo E-Tech Electric. Performance dal vivo a Parigi, l'opera esposta fino al 9 giugno al Défilé Renault #ANSAmotori #ANSA x.com