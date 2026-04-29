La nuova Civitanovese | Al via la ricostruzione
"Ricominciamo". Il messaggio inviato dai tifosi rossoblù in uno striscione esposto a fine gara sembra già essere stato recepito dalla società, alle prese con la programmazione della nuova stagione di Promozione. Bisogna subito archiviare la triste pagina della stagione appena trascorsa ed imparare dagli errori. Si ripartirà con un progetto tecnico targato Mauro Chiodini, direttore sportivo civitanovese proveniente dall’Osimana, dove bene ha fatto nelle ultime stagioni. Con lui, come anticipato, molto probabilmente ci sarà l’allenatore Claudio Labriola che potrebbe portarsi dietro tutto il suo staff: il vice Sauro Aliberti, il preparatore dei portieri Nicolò Prisciandaro, il preparatore atletico Tiziano Bovetti ed il fisioterapista Mattia Re.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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