La Civitanovese si prepara alla prossima partita con un volto nuovo. È arrivato Mendes, che si è aggregato alla squadra. I tifosi e la società guardano con fiducia a questa nuova fase, sperando che il suo contributo possa portare risultati positivi. Intanto, il clima tra i giocatori resta tranquillo e concentrato, in attesa della sfida contro il Montefano.

Un cauto ottimismo e serenità in casa Civitanovese in vista del prossimo impegno contro il Montefano. La squadra ieri si è allenata al sintetico del Rione Risorgimento, anche per preservare il terreno del Polisportivo in vista della gara di domenica, considerando le piogge che hanno reso il terreno pesante. La truppa che si prepara al match contro i viola è al completo e c’è abbondanza di scelte, eccezion fatta per gli squalificati D’Ancora e Lorenzoni che tuttavia, al triplice fischio, avranno scontato le due giornate di stop. I due calciatori torneranno a disposizione per la gara contro la Sangiustese in programma domenica 15 febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La nuova Civitanovese. Si è aggregato Mendes

Oggi la Civitanovese apre la stagione con il derby contro la Fermana al Polisportivo alle 15.

La Civitanovese si prepara alla sfida contro il Tolentino, in programma domani alle 15 allo stadio.

