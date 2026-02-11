La nuova Civitanovese si presenta con un sorriso e più fiducia. Dopo una partita difficile, i giocatori ammettono di aver combattuto duramente, ma sono soddisfatti del risultato.

"È stata una battaglia, ma il risultato finale non può che essere positivo per come si erano messe le cose. Credo che i miglioramenti dell’ultimo periodo siano sotto gli occhi di tutti". Così il difensore della Civitanovese Lucas Romero, centrale classe 2003 di nazionalità argentina, dopo la partita contro il Montefano terminata 2-2. "È stata una partita dura. Credo – dice il difensore – che sul 2-1 avremmo potuto vincerla, però non era semplice gestire il vantaggio in 10. Quindi, il risultato va letto positivamente. Anche nel primo tempo, in 11 contro 11, abbiamo fatto bene arrivando sotto porta in varie occasioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La nuova Civitanovese: "Ora giochiamo meglio»

